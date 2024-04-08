Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:07, 8 апреля 2024Силовые структуры

Фигурантка дела о теракте подралась с обвиняемой в госизмене в СИЗО «Лефортово»

Меркачева: фигурантка дела о теракте Каримова подралась с обвиняемой в госизмене
Шохиста Каримова (в центре)

Шохиста Каримова (в центре). Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Фигурантка уголовного дела о теракте в метро Петербурга Шохиста Каримова (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) во время пребывания в СИЗО «Лефортово» подралась с сокамерницей, обвиняемой в госизмене. Об этом рассказывает в своей статье член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева в «Московском комсомольце».

По ее словам, Каримова делала невыносимой жизнь соседкам-арестанткам, в числе которых была бывшая топ-менеджер «Интер-РАО» Карина Цуркан, осужденная на 15 лет заключения за шпионаж.

По версии следствия, в 2004 году Служба информации и безопасности Молдавии привлекла Цуркан к сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла. Весной 2015 года в Москве она получила проект документа Минэнерго о деятельности российских энергетических компаний в сфере международного сотрудничества. В нем были сведения о поставках электроэнергии из России на Украину. Их Цуркан передала молдавской спецслужбе.

11 фигурантов дела о теракте, произошедшем в 2017 году в метро Санкт-Петербурга, были осуждены к лишению свободы на срок от 19 лет до пожизненного заключения.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия — это Каин». Кучма отказался считать русских и украинцев братьями. Что ему ответили в Москве?

      Осужденный на два пожизненных срока ангарский маньяк сознается в новых расправах

      Возлюбленная Тимати снялась в прозрачных брюках

      Совбез ООН передал заявку Палестины на вступление в организацию

      Уехавший из России популярный комик оценил перспективу возвращения

      Симоньян сообщила о попытке срыва премьеры фильма о Донбассе в Риме

      В России назвали основную криптовалюту для международной торговли

      В США объяснили эффективность работы российской авиации под Часовым Яром

      Фигурантка дела о теракте подралась с обвиняемой в госизмене в СИЗО «Лефортово»

      Мужчина обнаружил автомат по продаже секс-игрушек на популярном курорте Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше