Фигурантка дела о теракте подралась с обвиняемой в госизмене в СИЗО «Лефортово»

Меркачева: фигурантка дела о теракте Каримова подралась с обвиняемой в госизмене

Фигурантка уголовного дела о теракте в метро Петербурга Шохиста Каримова (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) во время пребывания в СИЗО «Лефортово» подралась с сокамерницей, обвиняемой в госизмене. Об этом рассказывает в своей статье член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева в «Московском комсомольце».

По ее словам, Каримова делала невыносимой жизнь соседкам-арестанткам, в числе которых была бывшая топ-менеджер «Интер-РАО» Карина Цуркан, осужденная на 15 лет заключения за шпионаж.

По версии следствия, в 2004 году Служба информации и безопасности Молдавии привлекла Цуркан к сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла. Весной 2015 года в Москве она получила проект документа Минэнерго о деятельности российских энергетических компаний в сфере международного сотрудничества. В нем были сведения о поставках электроэнергии из России на Украину. Их Цуркан передала молдавской спецслужбе.

11 фигурантов дела о теракте, произошедшем в 2017 году в метро Санкт-Петербурга, были осуждены к лишению свободы на срок от 19 лет до пожизненного заключения.