Стоянов назвал причину молчания по поводу СВО
Народный артист России Юрий Стоянов назвал причину своего молчания по поводу специальной военной операции на Украине (СВО). Свою позицию он высказал в YouTube-интервью Надежде Стрелец.
Артист заявил, что не хочет делать громких политических высказываний. «Неужели все-таки зритель не чувствует, какой ты, про что ты, для чего ты, о чем ты? Неужели обязательно надо появиться в интернете и сказать: я за это, я против этого?» — отметил он.
Звезда телепередачи «Городок» рассказал, что получает множество «проклятий» и обвинений в трусости. Особенно негативно, по словам актера, к нему относятся в его родной Одессе. Стоянов подчеркнул, что всегда выступал «за то, чтобы мириться».
Ранее звезда фильмов «Виват, гардемарины!», «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война», актер Михаил Мамаев заявил, что не понимает абстрагировавшихся от темы СВО деятелей культуры.