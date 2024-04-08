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10:18, 8 апреля 2024Культура

Стоянов назвал причину молчания по поводу СВО

Актер Стоянов заявил, что не хочет делать громких политических высказываний
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Народный артист России Юрий Стоянов назвал причину своего молчания по поводу специальной военной операции на Украине (СВО). Свою позицию он высказал в YouTube-интервью Надежде Стрелец.

Артист заявил, что не хочет делать громких политических высказываний. «Неужели все-таки зритель не чувствует, какой ты, про что ты, для чего ты, о чем ты? Неужели обязательно надо появиться в интернете и сказать: я за это, я против этого?» — отметил он.

Звезда телепередачи «Городок» рассказал, что получает множество «проклятий» и обвинений в трусости. Особенно негативно, по словам актера, к нему относятся в его родной Одессе. Стоянов подчеркнул, что всегда выступал «за то, чтобы мириться».

Ранее звезда фильмов «Виват, гардемарины!», «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война», актер Михаил Мамаев заявил, что не понимает абстрагировавшихся от темы СВО деятелей культуры.

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      Мария Рюрикова
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