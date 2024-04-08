Стоянов назвал причину молчания по поводу СВО

Актер Стоянов заявил, что не хочет делать громких политических высказываний

Народный артист России Юрий Стоянов назвал причину своего молчания по поводу специальной военной операции на Украине (СВО). Свою позицию он высказал в YouTube-интервью Надежде Стрелец.

Артист заявил, что не хочет делать громких политических высказываний. «Неужели все-таки зритель не чувствует, какой ты, про что ты, для чего ты, о чем ты? Неужели обязательно надо появиться в интернете и сказать: я за это, я против этого?» — отметил он.

Звезда телепередачи «Городок» рассказал, что получает множество «проклятий» и обвинений в трусости. Особенно негативно, по словам актера, к нему относятся в его родной Одессе. Стоянов подчеркнул, что всегда выступал «за то, чтобы мириться».

Ранее звезда фильмов «Виват, гардемарины!», «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война», актер Михаил Мамаев заявил, что не понимает абстрагировавшихся от темы СВО деятелей культуры.