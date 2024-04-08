Сунак и Макрон обсудили поставки военной помощи Украине

Премьер Британии Сунак и президент Франции Макрон обсудили поставки помощи Киеву

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили наращивание поставок военной помощи Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии британского премьера.

Политики обсудили поставки Киеву боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и средств противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что Сунак и Макрон согласились с важностью активизации усилий, направленных «не допустить победы России победить в конфликте с Украиной».

Ранее главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне заявили, что разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией негативно скажется на безопасности стран Запада.