В Госдуме попросили МВД проверить Юлию Навальную насчет призыва к санкциям

В Госдуме попросили МВД проверить Юлию Навальную на предмет призыва к санкциям

Министерство внутренних дел (МВД) проводит проверку в отношении Юлии Навальной на предмет призывов к введению экономических санкций против России. Соответствующее обращение направил в ведомство депутат Государственной Думы Андрей Альшевских, сообщает в понедельник, 8 апреля, РИА Новости.

«Мое обращение и выступление [Навальной], на которое я обратил внимание, отправлено на экспертизу, на основании которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством», — отметил парламентарий.

Он добавил, что, если экспертиза установит, что призывы к введению санкций имели место, то Навальная будет привлечена к ответственности в рамках действующего законодательства.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не читали колонку Юлии Навальной для Washington Post. По его мнению, иногда даже WP публикует материалы низкого качества.