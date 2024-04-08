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20:59, 8 апреля 2024Россия

В Госдуме попросили МВД проверить Юлию Навальную насчет призыва к санкциям

В Госдуме попросили МВД проверить Юлию Навальную на предмет призыва к санкциям
СюжетСанкции против России:
Юлия Навальная

Юлия Навальная. Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Министерство внутренних дел (МВД) проводит проверку в отношении Юлии Навальной на предмет призывов к введению экономических санкций против России. Соответствующее обращение направил в ведомство депутат Государственной Думы Андрей Альшевских, сообщает в понедельник, 8 апреля, РИА Новости.

«Мое обращение и выступление [Навальной], на которое я обратил внимание, отправлено на экспертизу, на основании которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством», — отметил парламентарий.

Он добавил, что, если экспертиза установит, что призывы к введению санкций имели место, то Навальная будет привлечена к ответственности в рамках действующего законодательства.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не читали колонку Юлии Навальной для Washington Post. По его мнению, иногда даже WP публикует материалы низкого качества.

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      Игорь Дмитров
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