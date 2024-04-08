В России обострилась нехватка сотрудников одной отрасли

hh.ru: число вакансий для горничных в России выросло почти на 60 %

Число вакансий в сфере гостеприимства в России за первый квартал 2024 года выросло почти на 60 процентов. Об обострившейся нехватке сотрудников со ссылкой на hh.ru сообщает «Коммерсантъ».

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, количество вакансий от гостиниц выросло до 10 тысяч и, чтобы не срывать сезон отпусков, представители сферы гостеприимства готовы нанимать людей без опыта. Как отмечает управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, отрасль не оправилась от кадрового голода еще со времен COVID-19. Даже с учетом подготовки специалистов в 200 вузах и 300 колледжах сотрудников не хватает, и их квалификация не отвечает запросам рынка.

«Ни один вуз не готовит прикладного менеджера к гостиницам. (...) Гостиница — это не туризм, а хозяйственно-бытовая деятельность. Нам нужно учить горничных, поваров, сотрудников ресепшн и официантов. Поэтому нам проще взять хорошего человека, у которого есть английский язык и его вырастить», — объяснил он.

По словам Ивашкевича, проблему нехватки специалистов не решает хантинг — переманить сотрудников можно в Сочи, Москве или Санкт-Петербурге, но не в Якутии, на Камчатке или на Сахалине.

«История не в том, что плохо или некачественно учат, а в том, что некого учить. Для этого просто нужны люди, готовые работать в отрасли», — объяснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Людей не устраивают оклады (так, средняя зарплата горничной в городах-миллионниках составляет 50 тысяч рублей), и многие отели предлагают сотрудникам совмещать должности, что не приводит к улучшению обслуживания.

Аналитики Министерства экономического развития (Минэка) прогнозируют, что к концу 2024 года потребность в кадрах на российском рынке снизится на 130 тысяч человек благодаря национальному проекту «Производительность труда». Проект должен охватить 12 тысяч предприятий, или 40 процентов компаний базовых несырьевых отраслей. Для увеличения охвата предприятий в рамках нацпроекта прорабатывается вопрос создания отраслевых центров компетенций по повышению эффективности отдельных отраслей, уточнили в ведомстве.