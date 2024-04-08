Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 8 апреля 2024Мир

В США предостерегли Иран от атак на американские силы на Ближнем Востоке

Госдеп: в США предостерегли Иран от атак на американские силы на Ближнем Востоке

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

США довели до Ирана предупреждение, чтобы он не атаковал американские силы на Ближнем Востоке после удара Израиля в Дамаске. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер, пишет ТАСС.

«Мы прямо дали понять иранскому правительству, что оно не должно использовать этот инцидент как предлог для нападения на американские войска или американские объекты в регионе», — уточнил он.

По словам Миллера, Вашингтон продолжит указывать Ирану на то, что не следует предпринимать никаких действий по эскалации ситуации.

Ранее председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что американцы на Ближнем Востоке находятся в опасности на фоне эскалации напряженности после удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Сирии.

Вашингтон перебросил дополнительные силы в ближневосточный регион, чтобы «удержать Иран от вступления в этот конфликт с Израилем напрямую».

Напомним, 1 апреля Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сложился как карточный домик». Мост с машинами рухнул на железную дорогу в Смоленской области

      Пострадавшие от паводка в Орске семьи получат выплаты в 100 тысяч рублей

      Путин передал Росимуществу активы «АгроТерры»

      «Самая сексуальная юристка в мире» спустила джинсы перед камерой

      Генсек ООН выразил обеспокоенность из-за ударов по ЗАЭС

      В США предостерегли Иран от атак на американские силы на Ближнем Востоке

      Жилой дом в Донецке оказался разрушен из-за обстрела ВСУ

      «Росатом» потребовал от финской энергокомпании три миллиарда евро

      В России оценили реакцию Киева на обсуждение в МАГАТЭ атак на ЗАЭС

      «Росатом» потребовал от европейской страны компенсировать срыв строительства АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше