В США предостерегли Иран от атак на американские силы на Ближнем Востоке

Госдеп: в США предостерегли Иран от атак на американские силы на Ближнем Востоке

США довели до Ирана предупреждение, чтобы он не атаковал американские силы на Ближнем Востоке после удара Израиля в Дамаске. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер, пишет ТАСС.

«Мы прямо дали понять иранскому правительству, что оно не должно использовать этот инцидент как предлог для нападения на американские войска или американские объекты в регионе», — уточнил он.

По словам Миллера, Вашингтон продолжит указывать Ирану на то, что не следует предпринимать никаких действий по эскалации ситуации.

Ранее председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер заявил, что американцы на Ближнем Востоке находятся в опасности на фоне эскалации напряженности после удара Израиля по зданию рядом с посольством Ирана в Сирии.

Вашингтон перебросил дополнительные силы в ближневосточный регион, чтобы «удержать Иран от вступления в этот конфликт с Израилем напрямую».

Напомним, 1 апреля Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске.