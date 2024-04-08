Женские сумки стали трендом у мужчин

New York Post: популярные у женщин сумки стали трендом у мужчин

Популярные сумки, которые традиционно носят женщины, стали трендом у мужчин. Соответствующий материал публикует New York Post.

Выяснилось, что в последние годы мужчины, в том числе различные знаменитости, начали появляться на публике с сумками, поскольку карманов в одежде для их личных вещей оказалось недостаточно. Так, в 2022 году продажи мужских сумок выросли на семь процентов по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, манекенщики регулярно выходят на подиум с сумками, в том числе на показах таких популярных брендов, как Jacquemus, Thom Browne, Dior и Givenchy. Среди звезд, которые часто выходят в свет с сумками, числятся актер Джейкоб Элорди, певец Гарри Стайл, рэпер A$AP Rocky, а также спортсмены Трэвис Келси, Леброн Джеймс и Дэвид Бекхэм.

«Я не боюсь осуждений о том, что сумки выглядят женственно. Потому что для меня это не так. Мужская мода всегда была ориентирована на практичность, а сумка — это удобство», — высказался о тренде американский блогер Джален Ноблу, который популяризует упомянутую тенденцию.

В сентябре 2023 года отпугивающий мужчин макияж стал новым трендом в сети.