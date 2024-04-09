Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:05, 10 апреля 2024Мир

Российский посол заявил о затягивании расследования по «Северным потокам»

Антонов: Запад всячески затягивает расследование терактов на «Северных потоках»
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Расследование терактов на «Северных потоках» всячески затягивается Западом, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил дипломат, угрозы Вашингтона могут указывать и «на куда более безрассудные расчеты».

Он привел в пример, когда после неоднократных обещаний покончить с «Северными потоками» подводные трубопроводы оказались взорваны в ходе теракта.

«Причем его расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать», — высказался посол.

Ранее Антонов сообщил, что взрыв на «Северных потоках» был нацелен на разрыв энергетических связей между Россией и Европейским союзом (ЕС). Он отметил, что «атака на инфраструктуру» является чрезвычайно опасным прецедентом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкая журналистка получила убежище в России. Она критиковала официальную позицию Германии по СВО

      Российский посол заявил о затягивании расследования по «Северным потокам»

      «Реал Мадрид» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

      Крупнейшая партия Швейцарии потребовала выхода страны из Совета Европы

      Уровень воды в реке Урал в Оренбурге повысился на 11 сантиметров за два часа

      Директор ЗАЭС заявил о беспрецедентных атаках украинских беспилотников

      Белый дом оценил возможность Китая оказывать помощь России в связи с СВО

      В России обвинили ВСУ в применении химоружия под Клещеевкой

      На Украине раскрыли пункты утвержденного в первом чтении закона о мобилизации

      В НАТО отказались доверять России на переговорах по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше