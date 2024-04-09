Российский посол заявил о затягивании расследования по «Северным потокам»

Антонов: Запад всячески затягивает расследование терактов на «Северных потоках»

Расследование терактов на «Северных потоках» всячески затягивается Западом, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметил дипломат, угрозы Вашингтона могут указывать и «на куда более безрассудные расчеты».

Он привел в пример, когда после неоднократных обещаний покончить с «Северными потоками» подводные трубопроводы оказались взорваны в ходе теракта.

«Причем его расследование всячески затягивается западными столицами. Видимо, есть что скрывать», — высказался посол.

Ранее Антонов сообщил, что взрыв на «Северных потоках» был нацелен на разрыв энергетических связей между Россией и Европейским союзом (ЕС). Он отметил, что «атака на инфраструктуру» является чрезвычайно опасным прецедентом.