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14:03, 9 апреля 2024Культура

Экс-солистка «Миража» заступилась за Лолиту после «голой вечеринки»

Певица Салтыкова заявила, что Лолиту подставили на «голой вечеринке»
Лолита

Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Экс-солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова заступилась за певицу Лолиту Милявскую после ее участия в скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Слова артистки приводит The Voice.

Салтыкова заявила, что Лолиту подставили организаторы мероприятия. «Зачем нужно было приглашать прессу? И ладно бы еще были красивые фигуры у той же самой молодежи, одежда приличная... Было бы сексуально, никто бы, наверное, не возразил», — порассуждала артистка.

Певица отметила, что давно знает Лолиту и считает ее приятным человеком с чувством юмора. «Считаю, наказывать профессиональных артистов за подобные проступки неправильно», — заключила она.

Ранее Милявская рассказала о последствиях отмены ее концертов в России после участия в «голой вечеринке».

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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