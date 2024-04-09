Экс-солистка «Миража» заступилась за Лолиту после «голой вечеринки»

Певица Салтыкова заявила, что Лолиту подставили на «голой вечеринке»

Экс-солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова заступилась за певицу Лолиту Милявскую после ее участия в скандальной «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Слова артистки приводит The Voice.

Салтыкова заявила, что Лолиту подставили организаторы мероприятия. «Зачем нужно было приглашать прессу? И ладно бы еще были красивые фигуры у той же самой молодежи, одежда приличная... Было бы сексуально, никто бы, наверное, не возразил», — порассуждала артистка.

Певица отметила, что давно знает Лолиту и считает ее приятным человеком с чувством юмора. «Считаю, наказывать профессиональных артистов за подобные проступки неправильно», — заключила она.

Ранее Милявская рассказала о последствиях отмены ее концертов в России после участия в «голой вечеринке».