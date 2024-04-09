В Госдуме отреагировали на донос из-за фото в желтой куртке на фоне неба

Депутат Леонов раскритиковал донос из-за фото в желтой куртке на фоне неба

Россияне не могут исключить из своей жизни сочетание желтого и синего цветов, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал донос на жительницу Великого Устюга Вологодской области из-за фото в желтой куртке на фоне синего неба.

«Очень важно сохранять здравый смысл. Солнце желтое, небо голубое. Что нам теперь — на небо не смотреть? Есть флаг. Есть символика. А есть цветовые сочетания. Мы не можем исключить из своей жизни ни желтый цвет, ни голубой цвет. Их сочетание исключить из жизни мы тоже не можем, потому что есть солнце и небо. Поэтому важно сохранять здравый смысл и холодный рассудок», — заявил Леонов.

Ранее жительница Великого Устюга Вологодской области Антонида Смолина на странице во «ВКонтакте» рассказала о доносе, который сделали на нее из-за фото. Женщина отметила, что 3 апреля к ней домой пришел сотрудник полиции. Он разъяснил, что на Смолину написал заявление мужчина, который остался недоволен ее фотографией. На снимке россиянка позирует в желтом пуховике на фоне неба. Картинка, как утверждает жительница Вологодской области, вызвала у ее оппонента ассоциации с вражескими символами.