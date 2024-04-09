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02:59, 9 апреля 2024Экономика

Гостиницу «Мир» около Белого дома в Москве снесут

В Москве снесут гостиницу «Мир» около Белого дома и построят там жилье и офисы

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На месте гостиницы «Мир» на Новом Арбате может появиться офисно-жилой комплекс. Об этом сообщает РБК.

В департаменте городского имущества Москвы рассказали, что работы по демонтажу здания бывшей гостиницы «Мир» уже проводятся. Уточняется, что варианты дальнейшего развития площадки прорабатываются. Здание отеля никак не эксплуатировалось более десяти лет.

Заказчиком проведения инженерно-геодезических изысканий выступала компания «Амадеус».

Ранее сообщалось, что в Казани запланировали снос старого здания противотуберкулезного диспансера, которое располагается по адресу улица Шаляпина, дом 20.

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      Юлия Мискевич
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