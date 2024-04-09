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19:06, 9 апреля 2024Силовые структуры

Стало известно о грядущей перестановке в Судебном департаменте России

Глава Судебного департамента при Верховном суде России Гусев подал в отставку
Александр Гусев

Александр Гусев. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Гендиректор Судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев подал в отставку. О грядущей перестановке в департаменте сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, глава департамента написал соответствующее заявление, которое должен рассмотреть в ближайшие дни Совет судей России.

Гусев руководил департаментом почти четверть века. Его назначили на этот пост в 2000 году. В ведении Судебного департамента находятся вопросы организационного обеспечения российских судов и регулирование единого информационного пространства судебной системы. В каждом регионе имеется управление департамента, объединяет их центральный аппарат в Москве.

4 апреля сообщалось, что комиссия при президенте России, занимающаяся вопросами назначения и прекращения полномочий судей, одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда страны. Было принято решение рекомендовать ее главе государства для представления Совету Федерации с последующим назначением на пост.

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      Любовь Ширижик
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