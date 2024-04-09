Китай отправит в КНДР делегацию самого высокого уровня из-за России

Bloomberg: КНР отправит в КНДР самого высокопоставленного чиновника за пять лет

Китай отправит в Северную Корею делегацию самого высокого уровня за последние пять лет, поскольку Пекин опасается сближения Пхеньяна с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

Китайскую делегацию возглавит официальный представитель Китая № 3 Чжао Лецзи. Китайская сторона посетит КНДР с «визитом доброй воли» по приглашению Пхеньяна. Он начнется 11 апреля и продлится до 13 апреля.

Как отмечает издание, Чжао станет самым высокопоставленным чиновником, посетившим столицу Северной Кореи с тех пор, как председатель КНР Си Цзиньпин прибыл туда с визитом в июне 2019 года.

По словам представителя МИД Китая Мао Нин, направление делегации такого высокого уровня с официальным визитом «отражает глубокую дружбу между двумя странами и большое значение, которое Китай придает этому».

Ранее Си Цзиньпин провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, находящимся с визитом в Пекине. Политики встретились в Доме народных собраний.