Младенца в пластиковом контейнере нашли у гаражей в российском городе

В Туле у гаражей нашли младенца в пластиковом контейнере без признаков жизни

В Туле у гаражей нашли младенца без признаков жизни в пластиковом контейнере. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Тульской области в Telegram-канале.

Новорожденного нашли у гаражей на улице Сурикова. Следователи возбудили дело по статье 106 УК РФ, они устанавливают причины случившегося и ищут мать младенца.

«В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления СК России по Тульской области проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СК.

Ранее в парке на востоке Москвы нашли завернутого в пакет новорожденного. Врачи не смогли его спасти.