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15:03, 6 апреля 2024Силовые структуры

В московском парке нашли младенца в пакете

В парке на востоке Москвы нашли младенца в пакете

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В парке на востоке Москвы нашли завернутого в пакет новорожденного. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного управления Следственного комитета (СК).

Отмечается, что следователи и криминалисты осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза и решен вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту, говорится в заявлении СК.

В то же время в Telegram-канале столичной прокуратуры уточнили, что младенца обнаружили в Кусковском лесопарке. «Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела», — указывается в сообщении.

В марте в Новой Москве дважды были зафиксированы похожие случаи.

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      Карина Черных
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