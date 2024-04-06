В московском парке нашли младенца в пакете

В парке на востоке Москвы нашли младенца в пакете

В парке на востоке Москвы нашли завернутого в пакет новорожденного. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного управления Следственного комитета (СК).

Отмечается, что следователи и криминалисты осматривают место происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет назначена судебно-медицинская экспертиза и решен вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту, говорится в заявлении СК.

В то же время в Telegram-канале столичной прокуратуры уточнили, что младенца обнаружили в Кусковском лесопарке. «Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела», — указывается в сообщении.

В марте в Новой Москве дважды были зафиксированы похожие случаи.