Названо число столкнувшихся с мошенниками россиян

Минфин: за последний год почти каждый россиянин столкнулся с мошенничеством

Министерство финансов России назвало число граждан, которые сталкивались с финансовыми преступлениями. Хотя бы раз за последний год с попытками мошенничества сталкивался почти каждый житель страны, заявил замминистра Павел Кадочников, его слова приводит РИА Новости.

Замглавы ведомства рассказал, что соответствующие данные получены в результате социологических опросов. Он подчеркнул, что одной из самых распространенных схем злоумышленников остается телефонное мошенничество, когда при звонке преступники выдают себя за сотрудников банков, различных ведомств и правоохранительных органов.

Кадочников заявил, что Минфин совместно с Центробанком активно информируют население о способах противостоять мошенникам и снизить риски потери своих средств. Он отметил важность формирования у людей правильных поведенческих установок, которые позволят принимать взвешенные решения по вопросам финансов.

В Минфине предостерегли россиян от сообщения незнакомым собеседникам логинов и паролей от банковских приложений, номеров и ПИН-кодов банковских карт. «Чем дольше продолжается ваш разговор со злоумышленником, тем выше вероятность потерять сбережения», — предупредило ведомство.

Ранее стало известно, что за месяц телефонные мошенники выманили у россиянки более 74,6 миллиона рублей, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов.