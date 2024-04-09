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15:49, 9 апреля 2024Экономика

Названо число столкнувшихся с мошенниками россиян

Минфин: за последний год почти каждый россиянин столкнулся с мошенничеством

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Министерство финансов России назвало число граждан, которые сталкивались с финансовыми преступлениями. Хотя бы раз за последний год с попытками мошенничества сталкивался почти каждый житель страны, заявил замминистра Павел Кадочников, его слова приводит РИА Новости.

Замглавы ведомства рассказал, что соответствующие данные получены в результате социологических опросов. Он подчеркнул, что одной из самых распространенных схем злоумышленников остается телефонное мошенничество, когда при звонке преступники выдают себя за сотрудников банков, различных ведомств и правоохранительных органов.

Кадочников заявил, что Минфин совместно с Центробанком активно информируют население о способах противостоять мошенникам и снизить риски потери своих средств. Он отметил важность формирования у людей правильных поведенческих установок, которые позволят принимать взвешенные решения по вопросам финансов.

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В Минфине предостерегли россиян от сообщения незнакомым собеседникам логинов и паролей от банковских приложений, номеров и ПИН-кодов банковских карт. «Чем дольше продолжается ваш разговор со злоумышленником, тем выше вероятность потерять сбережения», — предупредило ведомство.

Ранее стало известно, что за месяц телефонные мошенники выманили у россиянки более 74,6 миллиона рублей, представляясь сотрудниками банка и правоохранительных органов.

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