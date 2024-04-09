Отец Урганта высказался о фильме с участием сына

Андрей Ургант заявил, что не смотрел фильм «Во сне ты горько плакал» с сыном

Известный российский актер и телеведущий Андрей Ургант заявил, что не смотрел фильм «Во сне ты горько плакал» с участием сына, телеведущего Ивана Урганта. Его слова приводит издание «Абзац».

«Я обязательно поделюсь своими впечатлениями о фильме, как только его посмотрю», — ответил Ургант-старший на вопрос журналистов о впечатлениях от фильма.

Также издание уточнило, что отца Ивана Урганта не было на премьере кинокартины.

Премьера фильма «Во сне ты горько плакал», который снял журналист Николай Солодников, состоялась 6 апреля в одном из клубов Москвы. Мероприятие прошло в закрытом формате.

Ранее Андрей Ургант высказался о закрытии шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. По его мнению, программу закрыли на всякий случай. При этом он отметил, что в передаче не выступали с критикой российской власти или действий Вооруженных сил России.