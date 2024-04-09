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11:30, 9 апреля 2024Россия

Пожилая россиянка оказалась заблокирована в заваленной мусором квартире

В Миассе пожилая женщина оказалась заблокирована в заваленной мусором квартире

В доме на улице Ильмен-Тау в Миассе пожилая женщина оказалась заблокирована в заваленной мусором квартире. Об этом сообщила поисково-спасательная служба Челябинской области в своем Telegram-канале.

Соседи услышали крики пожилой женщины и вызвали полицию. Дома сына пенсионерки не оказалось, из-за чего специалисты выломали дверь. Чтобы найти женщину в завалах мусора, в помещении пришлось вести поисковые работы.

«Жилье до потолка было заполнено вещами, запасами, строительными материалами. Пожилую женщину спасатели обнаружили под завалом вещей в коридорчике напротив туалета», — говорится в сообщении. Служба также опубликовала кадры из заваленной квартиры.

На пенсионерку в квартире также упали несколько листов оконного стекла. Она не смогла назвать имени и возраста, из-за чего ее передали врачам и госпитализировали.

Ранее истощенного первоклассника нашли в заваленной мусором квартире, расположенной на улице Сталеваров на востоке Москвы. Семилетний мальчик проживал вместе с матерью в квартире в антисанитарных условиях.

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      Анастасия Шейкина
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