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23:30, 9 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский оценил возможность встречи с Трампом

Зеленский выразил готовность встретиться с Трампом при его визите на Украину
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность встречи с бывшим лидером США Дональдом Трампом. Об этом он высказался в интервью заместителю главного редактора германской газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

Зеленский оценил возможность встречи с Трампом и уточнил, что власти страны пригласили его на Украину как публично, так и негласно. Однако сам украинский лидер не звонил американскому политику.

«Мы выразили желание, чтобы Дональд Трамп приехал на Украину, чтобы он увидел ситуацию своими глазами и сделал определенные выводы. Я, определенно, готов с ним встретиться», — рассказал он.

В июле 2023 года Трамп в интервью Fox News обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Политик отметил, что в разговоре с Зеленским закончил бы конфликт одной фразой: «Я бы сказал Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение"».

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      Марина Совина
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