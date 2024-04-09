33-летняя телеведущая Регина Тодоренко показала лицо без макияжа на видео

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко показала лицо без макияжа на видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость запечатлела себя дома за завтраком в шесть часов утра. Она отметила, что ей каждый раз приходится просыпаться в данное время, поскольку в этот момент встает ее младший сын.

Так, на размещенных кадрах звезда предстала в объемной белой футболке с надписью Marvel. При этом она позировала без укладки и косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В марте Регина Тодоренко показала искривленную спину на фото. Она предстала на размещенном кадре в фиолетовом миди-платье, показывая подобное изменение позвоночника.