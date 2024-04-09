Россиянин залил рот знакомому монтажной пеной и попался силовикам

В Москве задержали жителя, залившего рот знакомого монтажной пеной

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Москвы, который, по предварительным данным, расправился со своим 31-летним знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По данным следствия, тело потерпевшего с травмой головы и инородным веществом в дыхательных путях было найдено в подвале одной из столичных организаций на Таганской площади во вторник, 9 апреля. По подозрению в преступлении задержали его знакомого — сейчас его везут в отдел. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, между мужчинами произошел конфликт во время застолья. В какой-то момент один из них ударил другого, а затем залил ему рот монтажной пеной. Потерпевший не выжил.

Ранее суд в Салехарде приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, расправившегося с 44-летним собутыльником. Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.