МО: на херсонском направлении ВС России уничтожили склад беспилотников ВСУ

Вооруженные силы (ВСУ) России на херсонском направлении уничтожили украинский склад беспилотников. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО).

По заявлению оборонного ведомства, российские войска нанесли Вооруженным силам Украины (ВСУ) огневое поражение, благодаря которому Украина потеряла на этом направлении несколько единиц военной техники.

Кроме того, более двух сотен беспилотных летательных аппаратов ВСУ были уничтожены в воздухе. Также система противовоздушной обороны перехватила противокорабельную ракету «Нептун».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об особенно сложной для ВСУ обстановке на трех направлениях. По его словам, на авдеевском направлении сложилась тяжелая ситуация в районах Бердичева, Орловки, Водяного, Первомайского.