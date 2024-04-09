69-я параллель
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17:11, 9 апреля 202469-я параллель

Су-33 ВС России впервые выполнили задачи на островах в Северном Ледовитом океане

Летчики Северного флота поставили рекорды при выполнении задач в Арктике

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Летчики Северного флота поставили рекорды при выполнении задач в Арктике — пилоты Су-33 впервые выполнили посадку и взлет на аэродромах, расположенных на островах Северного Ледовитого океана. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота, заявление приводит ТАСС.

Как рассказали агентству военные, Вооруженные силы России провели взлет с аэродрома Рогачево, расположенного на архипелаге Новая Земля, и Нагурская на архипелаге Земля Франца Иосифа.

«Были подтверждены возможности использования истребительной авиации на арктических аэродромах с возможностью прикрытия объектов Вооруженных сил РФ в широтах Арктики», — сообщили в Северном флоте.

Ранее в США признали критическое отставание от России в сфере освоения Арктики.

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      Марк Леонов
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