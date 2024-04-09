Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:44, 9 апреля 2024Из жизни

У резко побледневшей девушки диагностировали «болезнь вампиров»

В Китае у девушки с «болезнью вампиров» появились волдыри по всему телу и рвота

Фото: Velizar Ivanov / Unsplash

Жительница Китая пожаловалась на рвоту, жар и волдыри по всему телу и узнала о редком диагнозе. Об этом сообщает The Thaiger.

20-летняя девушка из города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, с подросткового возраста испытывала дискомфорт во время менструаций. Врачи не выявили у китаянки никаких проблем со здоровьем, поэтому долгое время ей удавалось справляться с болью с помощью обезболивающих препаратов. Так продолжалось пока менструальные боли не стали невыносимыми. Одновременно у нее поднялась температура, повысилась чувствительность к запахам еды и солнечному свету, кожа резко побледнела, а моча приобрела красный цвет.

Когда на теле девушки появились волдыри и началась рвота черной жидкостью, ее семья забила тревогу. После этого по настоянию родственников она обратилась в больницу. Врачи провели обследование и диагностировали у нее эритропоэтическую протопорфирию — редкое заболевание, характеризующееся нарушением обмена порфиринов и высокой чувствительностью к солнечному свету, из-за чего его называют «болезнью вампиров». Пациенты с таким диагнозом страдают от проблем в работе желудочно-кишечного тракта, мышечных болей, бессонницы и беспокойства. Помимо этого, у больных могут наблюдаться спутанность сознания, галлюцинации, паранойя и судороги. Их кожа покрывается волдырями и чешется при попадании на нее солнечного света.

Материалы по теме:
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019

Врач, обследовавший китаянку, заявил, что заболевание не поддается лечению. Всем пациентам с «болезнью вампиров» следует исключить такие вредные привычки, как курение и употребление спиртного, а также избегать прямого попадания солнечных лучей на кожу. Кроме того, усугубить симптомы заболевания могут некоторые лекарственные препараты, чрезмерное голодание и инфекции.

Ранее сообщалось, что школьный учитель из Китая несколько лет регулярно носил ученика с редким заболеванием на спине по школе. Мужчина надеется, что врачи вылечат мальчика.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      СК заявил, что деньги на теракты в России переводили через украинскую газовую компанию. В ней работал сын Байдена

      Стилист Рогов назвал трендовую вещь в гардеробе на весну

      У резко побледневшей девушки диагностировали «болезнь вампиров»

      Американский сенатор заявил о трате США 80 тысяч долларов в секунду на Украину

      США и Британия достигли прогресса в передаче Украине замороженных активов России

      В США повысили прогноз мировых цен на нефть

      «Калашников» испытал систему «Воевода-КСС»

      Россиянам перечислили необычные свойства редиса

      Дроны-камикадзе атаковали автобусы в Белгородской области

      Глава Гагаузии рассказала об обещании Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше