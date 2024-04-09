В Британии заявили о бардаке в структуре НАТО

Times: в командной структуре НАТО царит бардак из-за ряда внутренних проблем

НАТО испытывает ряд внутренних организационных проблем. Об этом заявил обозреватель британской газеты The Times Эдвард Лукас.

«В командной структуре царит полный бардак (…). Запасы вооружения невелики, инфраструктура неадекватна, логистика непрочна, и само оборудование устарело», — написал он.

Лукас считает, что расчет стран-членов Североатлантического альянса нанести поражение России в возможном военном конфликте не соответствует действительности. По его словам, в Европе и Соединенных Штатах недооценивают возможности России и переоценивает возможности Запада.

«Такой подход в стиле "давайте сделаем вид" основан на устаревшем, самодовольном мышлении», — подчеркнул обозреватель.

Ранее постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулианн Смит заявила, что вступление Украины в альянс возможно после завершения военного конфликта с Россией.