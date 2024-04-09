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11:17, 9 апреля 2024Россия

В Москве пропавшую школьницу нашли возле мусорных баков со следами на теле

В Москве пропавшую семиклассницу нашли через два дня со следами уколов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве пропавшую школьницу нашли около мусорных баков. Родители искали девочку два дня, сообщает Telegram-канал Shot.

Семиклассница ушла из дома и подмосковных Люберцах вечером 7 апреля. С тех пор девушка не выходила на связь. После того как школьницу обнаружили в столичной районе Некрасовка, ее госпитализировали.

Осмотревшие девочку медики нашли на ее теле следы от уколов. Сейчас они выясняют, какое вещество могли вколоть школьнице. Знакомые семьи сообщили, что в последнее время ребенок дружил с плохой компанией.

Ранее в Петербурге из Невы достали израненную девушку – ее заметил в воде прохожий. В больницу она поступила с переохлаждением и резаными ранами. Как она оказалась в воде, девушка пояснить не смогла.

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      Алан Босиков
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