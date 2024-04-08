Израненную девушку достали из Невы в центре Петербурга. Что с ней случилось?

В Санкт-Петербурге из Невы достали израненную 20-летнюю девушку

В Санкт-Петербурге из реки Невы достали израненную девушку. Об этом сообщили в «Агентстве журналистских расследований» (АЖУР).

Утверждается, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 7 апреля. 20-летнюю девушку заметил прохожий возле Литейного моста — она находилась в воде с рюкзаком. Также, как указывается, ее уносило сильным течением. Горожанин незамедлительно вызвал на место происшествия спасателей.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянка была госпитализирована с резаными ранами

Спасатели смогли достать девушку из Невы и оперативно передать ее медикам. В итоге россиянка была доставлена в Мариинскую больницу с переохлаждением и резаными ранами. По предварительным данным, врачи оценивают сейчас ее состояние как среднетяжелое.

Пострадавшая переехала в Северную столицу из Рязани. Россиянка жила в Невском районе города. О том, как она оказалась в воде, причем израненная, неизвестно.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге происходили похожие случаи

В апреле пожилого мужчину в крови сняли с льдины в Малой Неве возле питерского стадиона «Петровский». По данным очевидцев, спасенному горожанину на вид около 60-70 лет, из одежды на нем было только нижнее белье.

Незадолго до этого уже на Софийской улице еще один горожанин нашел полуголую девушку, которая замерзала, сидя в сугробе. Несовершеннолетнюю в состоянии средней тяжести доставили в реанимацию. У 16-летней школьницы была передозировка наркотиков, выяснили врачи детской городской больницы.

Ранее также стало известно, что в деревне Лаврики во Всеволожском районе Ленинградской области нашли посреди поля девушку. 23-летняя дагестанка замерзла, прибывшие на место медики не смогли ее спасти. У россиянки имелись признаки обморожения и ссадины на теле.