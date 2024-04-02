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12:39, 2 апреля 2024Россия

Пожилого мужчину в крови сняли с льдины в Петербурге

78.ru: пожилого мужчину в крови сняли с льдины в Малой Неве в Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Пожилого мужчину в крови сняли с льдины в Малой Неве возле стадиона «Петровский» в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно 78.ru.

По данным очевидцев, спасенному на вид около 60-70 лет. Из одежды на горожанине было только нижнее белье.

Его доставили в Мариинскую больницу. Другие подробности о случившемся сейчас устанавливаются, выяснил телеканал.

До этого сообщалось, что на Софийской улице во Фрунзенском районе в Петербурге мужчина нашел полуголую девятиклассницу, которая сидела в сугробе.

Прохожий вызвал скорую помощь. Несовершеннолетнюю в состоянии средней тяжести доставили в реанимацию.

Врачи детской городской больницы выяснили, что у 16-летней школьницы передозировка наркотиков. Эти данные передали в полицию.

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      Анна Щербакова
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