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09:52, 8 апреля 2024Россия

Израненную россиянку достали из Невы

«Фонтанка»: израненную 20-летнюю девушку из Рязани достали из Невы в Петербурге

Фото: Daniil Ivanov / Russian Look / Globallookpress.com

Израненную 20-летнюю девушку из Рязани достали из Невы в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, тонущую россиянку заметили у Литейного моста. Девушка находилась в воде с рюкзаком, и ее быстро уносило течением. Прохожий незамедлительно вызвал представителей экстренных служб.

Пострадавшую доставили в Мариинскую больницу с переохлаждением и резаными ранами. По предварительным данным, врачи оценивают состояние девушки как среднетяжелое.

До этого сообщалось, что в деревне Лаврики Всеволожского района Ленинградской области нашли замерзшую посреди поля 23-летнюю дагестанку. Прибывшие по вызову медики не сумели ее спасти. У россиянки имелись признаки обморожения и ссадины обеих кистей рук. По факту случившегося полицейские начали проводить проверку.

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      Анна Щербакова
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