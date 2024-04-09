В СПЧ привели новые подробности о судьбе вывезенной из Петербурга чеченки

Меркачева: по факту исчезновения Сулеймановой возбудили дело по 105-й статье

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева допустила, что с чеченкой Седой Сулеймановой, вывезенной из Санкт-Петербурга на родину, могли расправиться родственники, следуя своим религиозным убеждениям. Комментарий по ситуации правозащитница опубликовала в Telegram.

Меркачева поделилась новыми подробностями о судьбе девушки и показала ответ Генпрокуратуры на свой запрос. Исходя из него следует, что в Чечне в конце марта было возбуждено уголовное дело по факту исчезновения Сулеймановой по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

В комментарий от ведомства также было указано, что решение республиканской прокуратуры признано обоснованным и законным.

«Пришел еще ответ из Чечни по пропавшей девушке Седе. Что-то очень тревожно за нее. Не хочется верить, что родные Седы так были ослеплены яростью, своими убеждениями, чтобы лишить ее здоровья или даже жизни», — поделилась рассуждениями Меркачева.

Член СПЧ напомнила, что Коран прямо запрещает насилие. В некоторых Telegram-каналах отмечалось, что заявительницей по делу является Елена Патяева, близкая подруга Сулеймановой. При этом потерпевшей признана мать чеченки, хотя она, по некоторым данным, не подавала никаких прошений из-за пропажи дочери.

Юристы указывали, что если человек исчезает, то дело по статье 105 возбуждают лишь в том случае, если обстоятельства позволяют предположить убийство.

В феврале стало известно, что чеченская девушка не связывалась со знакомыми и своим молодым человеком в течение 150 дней.

Сулейманову вернули на родину, заподозрив в краже 150 тысяч рублей. Ее парень Станислав Кудрявцев уверял, что в его отсутствие сотрудники петербургской полиции пришли к ним квартиру, забрали девушку и передали чеченским силовикам. Адвокат утверждал, что разговор с чеченкой оборвался после того, как ее довезли до аэропорта Пулково.

После обнародования истории в средствах массовой информации в Чечне с Сулеймановой выпустили видео, в котором говорилось, что девушка находится в нормальном состоянии. Однако в ролике, опубликованном омбудсменом Чечни Мансуром Солтаевым, пользователи заметили у бывшей беглянки синяк на шее, который она прикрывала платком. В Петербург девушка сбежала из Чечни осенью 2022 года.