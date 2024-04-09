В США сообщили об отправке Киеву изъятого иранского оружия

Американские военные сообщили об отправке Киеву изъятого иранского оружия

Оружие и боеприпасы, изъятые с судов, на которых их якобы перевозили от иранского КСИР хуситам в Йемене, передали Украине. По данным Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), Соединенные Штаты поставили изъятое вооружение Киеву в апреле, пишет «Интерфакс».

Как сообщили американские военные, Вашингтон передал Киеву около пяти тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометом РПГ-7. Оружие было захвачено 4 апреля при досмотре двигавшихся из Ирана кораблей.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили порядка полумиллиона патронов калибра 7,62 миллиметра. Этого, по данным американцев, хватит для оснащения одной бригады ВСУ.

Ранее стало известно, что США не передаст под руководство НАТО группу «Рамштайн», координирующую поставки оружия на Украину. Идею отверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.