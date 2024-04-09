В США указали на стремительное ухудшение положения ВСУ

WP: положение ВСУ без помощи со стороны США ухудшается с каждым днем

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремительно ухудшается с каждым днем из-за отсутствия поддержки со стороны США, сообщает газета The Washington Post (WP).

«Каждый день промедления Палаты представителей усложняет положение Украины и снижает шансы на положительный для нее исход конфликта, даже если помощь от США в конце концов поступит», — пишет издание.

Отмечается, что Киев требует от Вашингтона большое количество разных видов вооружений и боеприпасов для того, чтобы противостоять российским войскам, которые наносят удары с помощью планирующих бомб и артиллерии.

Ранее стало известно, что США поставили Украине оружие и боеприпасы, изъятые с судов, на которых их якобы перевозили от иранского КСИР хуситам в Йемене. Как сообщили американские военные, Вашингтон передал Киеву около пяти тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.