Ведущая Первого канала показала фигуру в купальнике в день 42-летия

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова снялась в купальнике в день 42-летия

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова показала фигуру в откровенном наряде в день 42-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость снялась с босыми ногами на отдыхе среди пальм, стоя на траве. При этом она позировала на размещенных кадрах в слитном коричневом купальнике на бретелях и с глубоким декольте.

В то же время ведущая примерила массивные солнцезащитные очки в оправе в тон наряду, а также золотистые серьги и цепочку с кулоном. Кроме того, автор поста разделила волосы на прямой пробор, уложив их волнами, и сделала красный маникюр.

«Идеальный день рождения — босиком под жарким солнцем в кругу семьи», — указала она в подписи. Известно, что Ушакова воспитывает четырех детей.

Ранее в апреле американская ведущая Ларса Пиппен снялась в бикини после расставания с возлюбленным.