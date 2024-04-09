Воробьев проверил строительство Детского клинического центра им. Леонида Рошаля

Воробьев проверил ход строительства Детского клинического центра в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске. Глава региона также осмотрел палаты для размещения детей с родителями, приемное и операционное отделения, отделение шоковой реанимации и рентген-кабинет.

Медицинское учреждение возводится в соответствии с задачами национального проекта «Здравоохранение». Его откроют летом.

«В Подмосковье сегодня проживает порядка 10 миллионов человек. И до сих пор у нас не было современного детского госпиталя. Я обратился к Президенту, который поддержал этот проект. Наша задача была — построить его в максимально короткие сроки и максимально качественно. Это не просто стены, оборудование, это врачи и медицинский персонал. Мы должны сделать все, чтобы госпиталь справлялся с потоком ребят из разных уголков страны и, конечно, из Московской области, которым нужна экстренная и плановая помощь. Для этого у нас работает программа привлечения врачей, которых здесь будет порядка 570, и еще около 800 человек среднего медперсонала. Уже летом госпиталь начнет работу», — сказал Андрей Воробьев.

Камень в основание детской больницы в 2021 году заложили губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова и известный хирург, Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Здесь 114 тысяч квадратных метров. Мы в очередной раз проинспектировали объект. Наша задача — досрочно сдать детский госпиталь и оказывать здесь максимально качественную медицинскую помощь. Добиться хороших результатов помогают современные материалы, планирование, опыт строительной компании. Эта долгожданная клиника будет носить имя Леонида Рошаля — нашего Героя, начинавшего свою деятельность с фельдшера, врача, который ездил на своей машине и помогал детишкам в разных уголках Московской области», — отметил губернатор.

Мощность больницы составляет 420 коек. В ней расположится 14 стационарных отделений, 23 операционных, 48 коек реанимации, консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, а также симуляционный центр, где врачи и медперсонал смогут совершенствовать свои знания и умения на новейшем оборудовании.

Всего в детской больнице 28 профилей медпомощи. Уже подобрано 72 процента от общего количества врачей (377) и 80 процентов среднего медперсонала (564). Сейчас идет процесс оформления. В команде больше половины специалистов — из Москвы, каждый пятый — из Московской области. Также есть врачи из Санкт-Петербурга, Белгородской области, Краснодарского края, Калининграда, Новосибирска, Сахалина — всего из 21 региона. Средний медперсонал сейчас проходит онлайн-обучение современным стандартам работы на базе подмосковного медколледжа.

В клиническом центре установят более 6 тысяч единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования – рентген-аппараты, система цифровой лапароскопии, ангиографы и другое. Уже начали монтаж КТ и техники для стерилизационного отделения. Кроме того, в больнице будет установлен робот для обучения роботической хирургии. Тренинги будут проводить врачи Детского клинического центра, а также ведущие специалисты со всей страны.

Здесь же будет функционировать детская выездная реанимационная служба, с возможностью госпитализации детей из отдаленных уголков Подмосковья. Для этого оборудуют вертолетная площадка для санитарной авиации. Также начнет работать телемедицинский центр, который позволит проводить консультации с врачами в режиме онлайн и обсуждать тактику лечения сложных пациентов.

Малыши до четырех лет, дети с ограниченными возможностями и тяжелобольные ребята смогут находиться в клиническом центре вместе с мамами, которым бесплатно предоставляется место и питание. Кроме того, для родителей будут оборудованы уютные зоны отдыха, а для детей — игровые комнаты.

На сегодняшний день завершаются фасадные работы, чистовая отделка, идет благоустройство. В середине мая закончат реконструкцию дороги к Центру, сделают пешеходные зоны и автобусные остановки. Сейчас на объекте в две смены трудятся более 1,7 тысячи человек.

«Вторая тема, которую мы сейчас ведем — это большой современный госпиталь для взрослых в Балашихе на 1,2 тысячи коек (около 120 тысяч квадратных метров). Учитывая его масштаб, я также обращался к нашему президенту, правительство проводило тщательную экспертизу целесообразности такого грандиозного сооружения. И вот мы начали его строить. Госпиталь также будет иметь клинико-диагностический центр. Это значит, что там можно проводить самые точные обследования. Наша задача — сдать его уже в 2027 году, — добавил губернатор. — В Подмосковье реализуется большая программа модернизации здравоохранения. Очень важно создать специальные условия для врачей — для тех, кто работает здесь и в каждой поликлинике Московской области».