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13:22, 9 апреля 2024Россия

Взрыв с яркой вспышкой напугал жителей российского города и попал на видео

Причиной яркой вспышки в Нижнем Новгороде стала авария на электросетях

В Нижнем Новгороде местных жителей напугал взрыв, прогремевший рано утром 9 апреля. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

На кадрах с камеры наблюдения на подъезде многоквартирного дома видно, что взрыв произошел около пяти утра и сопровождался яркой вспышкой. Также наблюдаются разлетающиеся в стороны искры.

Как пишет портал NN.ru со ссылкой на правительство Нижегородской области, причиной взрыва стала авария на электросетях. Это выяснили специалисты «Нижновэнерго», которые выезжали на место происшествия для осмотра линии электропередачи. На данный момент перебоев с электроснабжением в районе аварии нет.

Ранее взрыв с яркой вспышкой произошел в районе здания электроподстанции в Екатеринбурге. Его причиной могло стать короткое замыкание и последующее повреждение одного из трансформаторов.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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