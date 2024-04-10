12-летняя девочка поймала две крупные рыбы и побила два рекорда

В США школьница поймала две крупные рыбы и установила два новых рекорда за день

В США школьница из штата Флорида поймала крупную кобию и серого луциана во время одной рыбалки и установила два рекорда штата за один день. Об этом сообщает Outdoor Life.

Побить предыдущие достижения удалось 12-летней Джулии Бернштейн во время рыбалки с родителями у архипелага Флорида-Кис 5 января. Сначала она поймала кобию длиной почти 107 сантиметров. Это достижение может быть признано мировым рекордом среди юниоров, однако Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA) пока не приняла такого решения.

Следующей добычей девочки стала еще одна кобия, весом 9,5 килограмма, что является новым достижением для юниоров Флориды. Через некоторое время Бернштейн удалось выловить еще и серого луциана весом 680 граммов, что также является новым рекордом штата среди рыбаков младше 15 лет.

Хайди Мейсон, мать рекордсменки, призналась, что, хотя 5 января было особенным днем для ее дочери, ранее она добивалась еще более выдающихся результатов. Во время рыбалки в апреле 2023 года Бернштейн побила сразу восемь юниорских рекордов IGFA за один день. Мать девочки также увлечена спортивной рыбалкой — ей принадлежат три мировых рекорда IGFA.

Ранее сообщалось, что в США 10-летняя девочка поймала огромную щуку-маскинонга во время зимней рыбалки с родителями на Новый год. Добычей ребенка стала рыба весом более 15 килограммов.