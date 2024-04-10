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06:03, 10 апреля 2024Мир

В США назвали долю загрязненной минами территории Украины

В Конгрессе США заявили, что треть Украины загрязнена минами

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Треть Украина загрязнена минами и неразорвавшимися боеприпасами, говорится в резолюции внесенной на рассмотрение Конгресса США членом Демократической партии Ами Берой. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего документа, авторы которого назвали долю загрязненной минами украинской территории.

Резолюция посвящена информированию об опасности мин и деятельности по противодействию этой угрозе. «Выражая поддержку провозглашению 4 апреля 2024 года Международным днем информирования о минной опасности и помощи в противоминной деятельности и подтверждаем лидерство Соединенных Штатов в ликвидации наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов», — говорится в названии проекта.

В мотивировочной части резолюции авторы заявили, что конфликт на Украине привел к росту загрязнения минами. «По оценкам, одна треть территории [Украины] была загрязнена наземными минами и неразорвавшимися боеприпасами, что создало массовую потребность в операциях по разминированию как предпосылке для восстановления Украины», — уточняется в резолюции.

Ранее Украину назвали самой заминированной страной в мире. «Загрязнение [минами] огромно (...). Это даже несравнимо, я бы сказала, с Сирией или Афганистаном. Это действительно масштабно», — говорила представитель неправительственной организации Mines Advisory Group (MAG) Катерина Темплтон. По ее словам, на Украине можно обнаружить противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, мины-растяжки, кассетные боеприпасы, большое количество неразорвавшихся снарядов.

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В феврале Евросоюз предоставил Украине системы разминирования DOK-ING MV-10. Поставки MV-10 проходили в рамках пакета поддержки ЕС в размере 25 миллионов евро. Украинским операторам также планировалось показать, как использовать эти системы.

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      Кирилл Садовский
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