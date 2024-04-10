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03:47, 11 апреля 2024Наука и техника

«Ангару» в третий раз допустили до пуска

Роскосмос: госкомиссия допустила первую ракету-носитель «Ангара-А5» до пуска

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Государственная комиссия вновь допустила первую ракету-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» до пуска с космодрома Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе, передает ТАСС.

Старт ракеты намечен на 11 апреля на 12:00 по московскому времени. По плану полета через 12,5 минут разгонный блок отделится от третьей ступени «Ангары» и продолжит ее выведение на целевую орбиту.

Это будут уже третья попытка запустить «Ангару». Первые два были осуществлены 9 и 10 апреля, но запуск отменяли за несколько минут до старта — из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя и неполадок в системе наддува бака окислителя центрального блока.

После отмены пусков ракета-носитель оставалась на стартовом столе.

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      Марина Совина
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