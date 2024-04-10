Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху к конфликту в Газе

Байден раскритиковал Нетаньяху и назвал его подход к конфликту в Газе ошибкой

Президент США Джо Байден раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и назвал его подход к конфликту в секторе Газа ошибкой. Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, то, что он делает, — ошибка. Я не согласен с его подходом», — сказал американский лидер. Он призвал Израиль согласиться на прекращение огня и добавил, что нет оправдания отказу от гуманитарной помощи.

По словам Байдена, израильская сторона должна предоставить в течение следующих шести-восьми недель полный доступ ко всем продуктам питания и медикаментам, поступающим в страну.

Ранее Нетаньяху заявил, что дата вторжения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в палестинский город Рафах на границе с Египтом уже согласована. Политик заверил, что Израиль работает над достижением своих целей: освобождение заложников и полная победа над палестинским радикальным движением ХАМАС.