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09:39, 10 апреля 2024Мир

Байден назвал ошибкой подход Нетаньяху к конфликту в Газе

Байден раскритиковал Нетаньяху и назвал его подход к конфликту в Газе ошибкой
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и назвал его подход к конфликту в секторе Газа ошибкой. Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, то, что он делает, — ошибка. Я не согласен с его подходом», — сказал американский лидер. Он призвал Израиль согласиться на прекращение огня и добавил, что нет оправдания отказу от гуманитарной помощи.

По словам Байдена, израильская сторона должна предоставить в течение следующих шести-восьми недель полный доступ ко всем продуктам питания и медикаментам, поступающим в страну.

Ранее Нетаньяху заявил, что дата вторжения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в палестинский город Рафах на границе с Египтом уже согласована. Политик заверил, что Израиль работает над достижением своих целей: освобождение заложников и полная победа над палестинским радикальным движением ХАМАС.

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      Семен Александров
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