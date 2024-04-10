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19:32, 10 апреля 2024Экономика

Цены на нефть опустились

Цены на нефть Brent упали ниже 89 долларов за баррель

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Июньские фьючерсы на нефть Brent опускались ниже 89 долларов за баррель, а майские фьючерсы WTI падали ниже 85 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

На минимуме цена Brent доходила до 88,86 доллара за баррель. По состоянию на 19:00 по московскому времени они скорректировались до 89,5 доллара. За последний месяц цены на нефть прибавили более десяти процентов. На максимуме они приближались к отметке 92 доллара за баррель.

Текущее резкое снижение может быть связно с неожиданным ростом коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США за неделю, завершившуюся 5 апреля. Аналитики ожидали увеличение на 0,8 миллиона баррелей, но в реальности они выросли на 5,8 миллиона, что может свидетельствовать о слабости спроса.

Ранее аналитическая компания Kpler сообщила, что по итогам марта среднесуточный объем экспорта российской нефти по морю достиг 3,8 миллиона баррелей, что стало максимумом с мая 2023 года.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил такой результат снижением нефтепереработки внутри страны из-за необходимости внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов.

Brent от TradingView
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      Платон Щукин
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