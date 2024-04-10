Бывшего российского депутата обвинили в убийстве ректора ИтиМО

Следователи обвинили бывшего депутата Гаджиева в убийстве ректора Садикова

Следователи обвинили бывшего депутата Госдумы Магомед Гаджиев (признан в России иноагентом) в убийстве ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений (ИтиМО) Максуда Садикова. Об этом сообщает «Коммерсант».

Постановление о привлечении Гаджиева в качестве обвиняемого вынесли в начале июня 2023 года. Следователи считают его организатором расправы. Сейчас бывший парламентарий объявлен в международный розыск, он заочно арестован.

Убийство Садикова произошло 7 июня 2011 года у многоэтажного дома, в котором проживал ректор. В тот день убитый подъехал к дому вместе со своим 23-летним племянником Залимханом Мусаевым, который выполнял функции водителя и охранника. В автомобиле также был бывший шеф-редактор сайта «Ислам.ру» Марат Сайфутдинов и его жена.

Около подъезда на Садикова и его племянника напали двое преступников, которые не скрывали лиц и действовали профессионально. Убийцы открыли огонь по мужчинами, от чего те скончались на месте. Сайфутдинов пострадал незначительно, его жена не пострадала вовсе.

26 мая 2023 года Минюст России объявил бывшего депутата иностранным агентом. В ведомстве это объяснили тем, что Гаджиев, находясь за рубежом, заявлял «о готовности сотрудничать с иностранными источниками», чтобы получить гражданство другой страны, и выражал поддержку властям Украины.