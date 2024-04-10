Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:10, 10 апреля 2024Силовые структуры

Бывшего российского депутата обвинили в убийстве ректора ИтиМО

Следователи обвинили бывшего депутата Гаджиева в убийстве ректора Садикова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Следователи обвинили бывшего депутата Госдумы Магомед Гаджиев (признан в России иноагентом) в убийстве ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений (ИтиМО) Максуда Садикова. Об этом сообщает «Коммерсант».

Постановление о привлечении Гаджиева в качестве обвиняемого вынесли в начале июня 2023 года. Следователи считают его организатором расправы. Сейчас бывший парламентарий объявлен в международный розыск, он заочно арестован.

Убийство Садикова произошло 7 июня 2011 года у многоэтажного дома, в котором проживал ректор. В тот день убитый подъехал к дому вместе со своим 23-летним племянником Залимханом Мусаевым, который выполнял функции водителя и охранника. В автомобиле также был бывший шеф-редактор сайта «Ислам.ру» Марат Сайфутдинов и его жена.

Около подъезда на Садикова и его племянника напали двое преступников, которые не скрывали лиц и действовали профессионально. Убийцы открыли огонь по мужчинами, от чего те скончались на месте. Сайфутдинов пострадал незначительно, его жена не пострадала вовсе.

26 мая 2023 года Минюст России объявил бывшего депутата иностранным агентом. В ведомстве это объяснили тем, что Гаджиев, находясь за рубежом, заявлял «о готовности сотрудничать с иностранными источниками», чтобы получить гражданство другой страны, и выражал поддержку властям Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      На кладбищах США нашли могилы ликвидированных на Украине наемников. Что о них известно?

      Стало известно о ракетном ударе по крупному скоплению войск ВСУ в Очакове

      На Украине погиб готовивший атаки на Россию майор

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      В России избившего кадета главу казачьей школы наградили за воспитание молодежи

      В Запорожье сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

      В ДНР заявили о закрытии выезда из Часова Яра

      Названа главная внешнеторговая валюта России

      Бывшего российского депутата обвинили в убийстве ректора ИтиМО

      Спикер парламента США сослался на дела и не пошел на встречу по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше