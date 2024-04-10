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20:55, 10 апреля 2024Бывший СССР

Бывших сотрудников СБУ заподозрили в хищении средств на закупках горючего

Двоих экс-сотрудников СБУ заподозрили в хищениях на закупках горючего

Фото: Mick Tsikas / Reuters

Два бывших сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) подозреваются в хищении средств, выделенных на закупку горючего. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро республики (НАБУ).

Бывший руководитель департамента хозяйственного обеспечения СБУ и его первый заместитель подозреваются в хищении 26 миллионов гривен (667,4 тысячи долларов). Имена подозреваемых не приводятся.

«Бывшие руководитель департамента хозяйственного обеспечения СБУ и его первый заместитель организовали приобретение горюче-смазочных материалов по искусственно завышенным ценам через подконтрольные фирмы», — указано в сообщении бюро.

Ранее НАБУ обвинило в многомиллионной коррупции экс-советника офиса президента Украины Артема Шило.

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      Валентин Карант
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