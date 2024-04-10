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15:28, 10 апреля 2024Наука и техника

Доказано сходство городов с раковыми опухолями

В росте городов обнаружили сходство с ростом раковых опухолей

Фото: NASA / Unsplash

Ученые Университетского колледжа Лондона, Сиднейского университета и Федеральной политехнической школы Лозанны доказали, что рост городов имеет сходство с ростом раковых опухолей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of the Royal Society Interface.

Исследователи использовали ряд математических моделей, чтобы показать, как растут города и почему они растут именно так на примере Лондона. Они обнаружили, что столица Великобритании изначально была небольшим городом размером всего в полтора квадратного километра, и жители могли посещать все его части с помощью доступных в то время видов транспорта. С появлением железнодорожного транспорта люди начали переселяться на окраины города, что привело к еще большему росту.

Развитие транспорта привело к процессу, напоминающим ангиогенез — образование новых кровеносных сосудов. Раковые опухоли способны запускать ангиогенез, чтобы снабжать себя кислородом, а также распространять метастазирующие клетки, что обеспечивает дальнейший рост.

Модель была применена к Сиднею, и ученые обнаружили, что она также описывает развитие других крупных городов. Также как подавление ангиогенеза является одной из стратегий борьбы с опухолями, контроль за транспортными схемами может помочь созданию более устойчивых и здоровых городов.

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      Александр Еникеев
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