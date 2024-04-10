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16:01, 10 апреля 2024Бывший СССР

Депутату ЕП из Латвии ограничили полномочия из-за подозрений в связи с Россией

Глава ЕП Метсола: полномочия Жданок приостановлены из-за подозрений в связи с РФ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Европейском парламенте (ЕП) временно ограничили полномочия евродепутата из Латвии, главы партии «Русский союз Латвии» Татьяны Жданок. Глава ЕП Роберта Метсола объяснила такое решение подозрениями в связях парламентария с Россией, передает РИА Новости.

«Наказание заключается в запрете представлять парламент в межпарламентской делегации, на конференции или в любом межинституциональном форуме до истечения ее текущего мандата», — говорится в публикации.

Комментируя решения, председатель ЕП сослалась на заявления Службы государственной безопасности Латвии. По информации ведомства, до 2016 года Жданок якобы сотрудничала с российскими спецслужбами.

В конце января латвийские журналисты обвинили евродепутата в контактах с Федеральной службой безопасности России. Позднее официальные органы Латвии опровергли наличие состава преступления в действиях политика.

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      Глеб Палехов
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