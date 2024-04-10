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19:26, 10 апреля 2024Культура

Экс-директор Ротару объяснил ее молчание после теракта в «Крокусе»

Экс-директор Ротару Лавров: певица была в шоке, узнав о теракте в «Крокусе»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Продюсер и бывший концертный директор украинской и советской эстрадной певицы Софии Ротару Сергей Лавров объяснил ее молчание после теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле». Об этом он рассказал в разговоре с «Московским комсомольцем».

Медиаменеджер поведал, что исполнительница приняла решение не выражать соболезнования публично из-за нелюбви к демонстрации своих переживаний на публике.

«То есть она не сделала пост в соцсетях не потому, что не сочувствует. Я знаю, что она была в шоке, когда узнала о случившемся, и переживала очень сильно», — подчеркнул Лавров.

Собеседник издания добавил, что страницы артистки в социальных сетях ведет ее невестка, а также признался, что даже не подписан на официальный аккаунт Ротару. «София Михайловна не ведет свою страничку сама. Соцсети — это вообще не ее тема. София Михайловна далека от них», — отметил продюсер.

Бывший директор Ротару добавил, что сейчас артистка не испытывает проблем со здоровьем, однако не собирается возвращаться на сцену.

Ранее Сергей Лавров назвал главную конкурентку певицы Аллы Пугачевой на корпоративах в 2000-х годах.

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      Анастасия Астахова
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