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16:54, 10 апреля 2024Мир

Генсек НАТО назвал последствия промедления в поставках оружия Украине

Столтенберг: промедление в поставках оружия Украине позволит России наступать

Фото: Johanna Geron / Reuters

Промедление в поставках оружия Украине позволит России наступать. Последствия задержек в военной помощи Киеву назвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

«Ситуация на поле боя сложная, промедление в финансировании имеет негативные ежедневные последствия на земле, промедление в поставках средств противовоздушной обороны (ПВО) приведет к большим ракетным обстрелам», — сказал глава Североатлантического альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по военным объектам на территории России за пределами проведения Москвой специальной военной операции законны. По его словам, эти удары — часть права Украины на самооборону, поскольку «Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине».

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      Семен Александров
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