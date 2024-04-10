Глава МИД Швейцарии не исключил сохранения за Россией новых территорий

Глава МИД Швейцарии Кассис не исключил сохранения за Россией новых территорий

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил, что в ходе конференции по Украине будет обсуждено достижение мира с сохранением за Россией новых территорий. Это заявление глава МИД сделал в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на YouTube-канале Федерального совета (правительства) Швейцарии.

«Позже выяснится, что может быть частью обсуждения. В данный момент, как и было сказано, мы ищем общие точки соприкосновения», — заявил Кассис в ответ на вопрос журналиста о том, будет ли на предстоящей конференции обсуждаться вариант заключения мира при условии, что Россия сохранит за собой новые территории.

В ходе пресс-конференции глава МИД также заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия России даже в случае ее отказа от саммита в Швейцарии.