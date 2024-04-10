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22:02, 10 апреля 2024Бывший СССР

Главу Гагаузии отправили на допрос после посещения России

Главу Гагаузии Гуцул отправили на допрос в Кишиневе после возвращения из РФ

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Кишинев после посещения России, по прибытии в аэропорт ее отправили на допрос. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Отмечается, что через некоторое время Гуцул выпустили из зоны проверки документов, ее не стали задерживать сотрудники правоохранительных органов. Глава Гагаузии под аплодисменты встречающих покинула аэропорт.

Ранее Гуцул заявила, что президент Молдавии Майя Санду нарушает конституцию и закон об особом правовом статусе Гагаузии, не подписывая указ о назначении ее главой региона. Она добавила, что это не мешает ее работе. По словам Гуцул, у нее имеются обязанности перед жителями Гагаузии и ее цель — сделать жизнь населения лучше.

До этого Гуцул допустила, что может баллотироваться на пост президента Молдавии в будущем. Она отметила, что сделает это в соответствии с местными законами: по достижении 40 лет.

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      Маргарита Пименова
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