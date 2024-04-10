Глава Гагаузии допустила возможность баллотироваться на пост президента Молдавии

Глава Гагаузии Гуцул не исключила, что баллотируется на пост президента Молдавии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул в эфире «Соловьев.Live» не исключила, что будет баллотироваться на пост президента Молдавии.

При этом Гуцул подчеркнула, что сделает это в соответствии с местными законами: по достижении 40 лет. «Я могу одно сказать: я сейчас по возрасту не подхожу в качестве кандидата в президенты, но в будущем не исключаю», — заявила она.

Выборы главы государства должны пройти в Молдавии осенью 2024 года. Действующий президент республики Майя Санду уже заявила, что намерена переизбраться на новый срок. Тем не менее большинство граждан Молдавии высказались против переизбрания Санду на новый срок. 62 процента опрошенных считают, что после президентских выборов пост главы государства должен занять другой человек.

В марте Гуцул встретилась с российским лидером Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи и обсудила с ним политическую ситуацию в Молдавии. Позднее она рассказала, что из-за бесед с президентом ей угрожают в Кишиневе.