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08:56, 10 апреля 2024Силовые структуры

Иностранца арестовали за совершенное 18 лет назад изнасилование певицы

Под Красноярском иностранца арестовали за изнасилование, совершенное в 2006 году

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярском крае следователи предъявили обвинение 52-летнему азербайджанцу, изнасиловавшему 33-летнюю жительницу Норильска 18 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, потерпевшая работала в кафе певицей. Рано утром 25 ноября 2006 года она после ночной смены собиралась поехать домой. Один из посетителей предложил подвезти ее. Он отвез женщину в гаражный массив под предлогом заправки, избил по лицу и надругался над ней. После этого фигурант все-таки повез пострадавшую домой, но по пути заехал в магазин. Там женщине удалось выбраться и сбежать. Она обратилась в милицию с заявлением.

Иностранец испугался уголовной ответственности и вернулся в Азербайджан. Было возбуждено дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Однако обвиняемого не удалось задержать, поэтому расследование приостановили. В 2024 году он приехал на заработки в Екатеринбург. Там его поймали и доставили в Красноярск. Сейчас мужчина арестован.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области 21-летний мужчина пойдет под суд за изнасилование и расправу над своей 17-летней племянницей.

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      Екатерина Кашурникова
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